У IT-компанії All Stars IT звільнили киянку під нікнеймом Анастасія Польськіх, яка заявила, що українська мова "звучить мерзенно".
Про це вони повідомили в Instagram.
Після того, як дівчина негативно відреагувала на нові норми Закону про мову, її розкритикували у мережі. В компанії заявили, що не помічали у неї ознак українофобії раніше.
"По-перше, компанія не підтримує погляди Анастасії щодо української мови. Навпаки ми є активним учасником та організатором соціальних проектів на благо українського суспільства. Керівництво та колеги раніше ніколи не помічали ознак українофобії у дівчини", - йдеться у заяві.
Читайте такожРада планує заборонити фото з дітьми в еротичних образахУ компанії відзначили, що Анастасія закінчує випробувальний період і її результати роботи незадовільні.
"Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних стосунків", - відзначили в All Stars IT.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Воняет от твоего жлобского языка": у метро Києва українофобка влаштувала скандал (фото)
- В Одесі стався мовний скандал: клієнтку магазина обурила українська мова продавця
- У центрі Львова побили вуличного музиканта й потрощили його техніку за пісні російською мовою (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram