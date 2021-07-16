Раніше дівчина написала, що не переварює українську.

У IT-компанії All Stars IT звільнили киянку під нікнеймом Анастасія Польськіх, яка заявила, що українська мова "звучить мерзенно".

Про це вони повідомили в Instagram.

Після того, як дівчина негативно відреагувала на нові норми Закону про мову, її розкритикували у мережі. В компанії заявили, що не помічали у неї ознак українофобії раніше.

"По-перше, компанія не підтримує погляди Анастасії щодо української мови. Навпаки ми є активним учасником та організатором соціальних проектів на благо українського суспільства. Керівництво та колеги раніше ніколи не помічали ознак українофобії у дівчини", - йдеться у заяві.

Читайте такожРада планує заборонити фото з дітьми в еротичних образахУ компанії відзначили, що Анастасія закінчує випробувальний період і її результати роботи незадовільні.

"Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних стосунків", - відзначили в All Stars IT.

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Автор: Людмила Жерновська