Наступного року на польських підприємствах зросте погодинна оплата праці.

Кількість вакансій для заробітчан у Польщі значно збільшилася. Причиною такого різкого стрибка стало сезонне зростання виробництва в окремих галузях.

Про це розповів генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Томаш Богдевич у коментарі "Сегодня".

За його словами, компанії з працевлаштування пропонують для працевлаштування кілька галузей, де буквально не вистачає рук.

На м'ясокомбінатах та рибозаводах пропонують різні вакансії - від забою курей та індичок або обробки риби до пакування продукції. При цьому ставка стартує від 16-17 злотих на годину, а зміни 8 або 12 годин. Таким чином, за місяць працівник може заробити 4-6 тисяч злотих, а це 27-40 тисяч гривень.

Читайте такожЦіни в ресторанах зростуть на 50%: експерт налякала прогнозом про "повернення 2000-х"У таких галузях як e-commerce та логістика пропонують вакансії, які пов'язані з пакуванням одягу та сортуванням замовлень. За годину такої роботи пропонують 14 – 15 злотих, а за місяць виходить 3,5 – 4,5 тисячі злотих в залежності від графіка роботи, а це 23,5 - 30 тисяч гривень.

На виробництвах дерев'яних, металевих та пластикових виробів вакансії переважно для чоловіків. За годину тут можна заробити 15,5 - 18 злотих, а за місяць можна отримати 3,8 – 4,5 тисячі злотих на руки в залежності від графіка роботи, а це 25,5 - 30,1 тисячі гривень.

При цьому експерт зазначив, що великі компанії навіть забезпечують працівників частково оплачуваним житлом.

За прогнозами, у зазначених сферах попит на робітників залишиться високим. Крім того, очікується збільшення числа вакансій на підприємствах електроніки. При цьому вже з січня мінімальна погодинна оплата в Польщі підвищиться, що в середньому на місяць дозволить заробляти на 300 злотих більше

Читайте такожВибивання боргів з населення: до кого мають право прийти колекториЗа даними Національного банку Польщі, в період з 2013 по 2018 рік робітники з України щорічно забезпечували приріст польського ВВП на 0,5%.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці активно їдуть на роботу до Польщі. Станом на серпень, 277 тисяч громадян України отримали від польської влади дозвіл на тривале перебування. Найбільш популярне воєводство, куди переїжджають іноземці - Мазовецьке.

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Автор: Анастасія Горбачова