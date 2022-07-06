До кінця літа всі терміни на надання послуг вже заброньовані.

З 1 вересня генеральне консульство України в Мюнхені надаватиме спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги".

Про це повідомило генконсульство України у Мюнхені. Зокрема, режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

У генконсульстві пояснили, що режим "живої черги" вводиться з 1 вересня, оскільки до кінця серпня всі терміни вже заброньовані.

В генконсульстві наголосили, що інші стандартні консульські послуги - оформлення закордонного паспорта, нотаріальні дії, питання громадянства тощо - будуть, як і раніше, надаватися за онлайн-бронюваннями.

Генконсульство закликало громадян "утриматися від оціночних суджень стосовно зазначених обставин", оскільки рішення щодо режиму роботи генконсульства "виконуються, а не приймаються".

Також з 1 вересня буде припинено оформлення "довідок про ідентифікацію", яке було вимушеним тимчасовим заходом.

"Вкотре наголошуємо, що консульство працює в умовах воєнного часу: прийом громадян ведеться у дві зміни замість визначених годин роботи, у т.ч. у святкові дні. Ми працюємо на межі, а часто - поза межею своїх ресурсів", - зазначили в дипустанові.

Також дипломати зазначили, що попри це, попит на консульські послуги продовжує значно перевищувати технічні і людські можливості, що призводить до нестачі вільних слотів для бронювань.

"А з вересня це стане причиною довгих черг і, вірогідно, неспроможності прийняти всіх бажаючих, оскільки наша щоденна пропускна здатність є обмеженою. Це - об’єктивна реальність, у якій нам доводиться працювати, а вам – користуватися нашими послугами. Сподіваємося на розуміння та взаємну повагу", - йдеться у повідомленні генконсульства.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня стало відомо, що в Україні фіксують нову міграційну хвилю. Вона не така потужна, як в перший місяць війни, однак щодня з України виїжджає близько 40 тис. українців - і це більше, ніж в'їжджає.

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