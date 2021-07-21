Чоловік врятував собаку і став зіркою в мережі. Хто ж цей відчайдуха, який вибрав рятувати тварину замість того, аби сховатися від дощу – читайте далі.

Синоптики попереджають, що найближчими днями Київ знову заливатиме. Попередній ураган залишив після себе чимало спогадів, від яких кияни ще довго будуть оговтуватися.

Журналісти ж знайшли чоловіка, який став зіркою в Мережі, рятуючи на руках перелякану собаку. Нині з ним і псом все гаразд, однак чоловік каже: після стресу переймається за чотирилапого ще більше.

То хто цей чоловік з собакою, чому вибрав рятувати пса замість того, аби сховатися від дощу і як реагує на свій новий зірковий статус - у сюжеті ТСН.

Відео порятунку собаки під час бурі зчинило справжній ажіотаж у Мережі. Чоловік замість того, аби ховатись від дощу, допомагає псу. Сьогодні познайомитись з врятованим собакою можна лише залізши через хащі у недобудову. Виманити його намагаємось з паном Віктором. Саме він став героєм негоди.

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Віктору Олексенку 57 років, він працює охоронцем на будівництві. Каже: рік тому маленьких собачат у будку охорони приніс керівник, відтоді вони живуть з охоронцями. Дівчинку звуть Ніка, а хлопчика, що потрапив на відео - Бармалеєм. Він допомагає охороняти. Побачити Бармолея за ласощі вийшло, а от до інтерв'ю врятований під час урагану пес поки не готовий: від камери він ховається. Віктор каже, усе через стрес. Собака дуже злякався річки з води на дорозі. Тоді одразу кинувся рятувати чотирилапого, босоніж побіг витягати його з води та навіть пробив ногу.

Стати зіркою Мережі Віктор не сподівався. Відео уже бачив, а от коментарі читає вперше. Чим відплатить псу за пережитий стрес - уже вигадав: це улюблена їжа, а ще - ласка. Після такого форсмажору, каже, нічого не зміниться, тільки переймається за друга ще більше.

Нагадаємо, 19 липня близько полудня Київ накрила потужна буря з грозою. Злива супроводжувалася шквальним вітром.

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Автор: Вікторія Гордієнко