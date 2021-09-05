Водночас генерал не уточнив, чи було виконання пісні санкціоновано військовим командуванням.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав військових, які заспівали відому лайливу приспівку "Путін – х***о" на репетиції параду до Дня незалежності в Києві.

В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він заявив, що бійці сказали правду. Однак не уточнив, чи було виконання пісні санкціоновано військовим командуванням.

Залужний пояснив, що розглядає ситуацію з двох боків.

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"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок… Але, по суті, вони [військові] сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", - зазначив він.

Нагадаємо, під час першої репетиції параду до Дня незалежності в Києві у серпні цього року військові заспівали відому приспівку про російського президента. Відео з репетиції сколихнуло мережу та спричинило гостру реакцію російських прокремлівських ЗМІ.

Довідка. Приспівка "Путін – х***о" вперше прозвучала на футбольному матчі ще у березні 2014 року. Відтоді "пішла в народ" і виконується як на футбольних матчах, так і на політичних акціях.

Автор: Дмитро Захаров