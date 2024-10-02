Наступні накази про призначення грантів будуть видані у міру надходження підтверждень сертифікатів від студентів.

У середу, 2 жовтня 2024 року, Міністерство освіти і науки України підписало перший наказ про призначення державних грантів студентам, які вступали на навчання у 2024 році.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра освіти Михайло Винницький. Зазначається, що вже днями студенти, яким призначено грант, мають отримати відповідне підтвердження у застосунку "Дія".

"Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в "Дії" сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані", – розповів Винницький.

Відео дня

За його словами, наступні накази про призначення грантів будуть видані у міру надходження підтверждень сертифікатів від студентів.

"Остаточний реченець підтвердження сертифікатів в "Дії" – 5 листопада 2024 року", – додав Винницький.

Державні гранти на навчання

У вересні у застосунку "Дія" запустили новий сервіс – державні гранти на навчання для студентів, які вступили на контрактну форму навчання. Ці гранти частково або повністю покриють вартість навчання.

У Мінцифри пояснювали, що розмір фінансової підтримки студента залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів: понад 150 балів — грант 15 000 грн, понад 170 балів — грант 25 000 грн. До того ж, сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта.

Вас також можуть зацікавити новини: