Гранти частково або повністю покриють вартість навчання.

У державному застосунку "Дія" запустили новий сервіс — державні гранти на навчання для студентів, які вступили на контрактну форму навчання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Як повідомляють в Мінцифри, гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів: понад 150 балів — грант 15 000 грн, понад 170 балів — грант 25 000 грн.

Відео дня

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза.

Як отримати грант

Щоб отримати грант на навчання, необхідно оновити "Дію", у переліку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант", активувати його "Дія.Підписом" від сьогодні до 5 листопада. "Дія" сповістить, коли університет отримає гроші.

Застосунок "Дія" - останні новини

9 вересня в "Дії" стало можливо пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва. Весь процес одруження у застосунку триватиме близько 30 хвилин.

10 вересня у застосунку "Дія" з'явилися нові документи. Зокрема, були додані свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Вас також можуть зацікавити новини: