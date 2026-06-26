Ще в одній сусідній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України

Свириденко зазначила, що йдеться про Молдову, де живе велика українська громада.

Українці в Республіці Молдова отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку. Про це в Telegram повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко, зазначивши, що обговорила це рішення з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну.

Вона наголосила, що уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм. За її словами, в цій країні живе велика українська громада і люди повинні мати простіший доступ до громадянства.

Свириденко наголошує, що наступне завдання – зробити процедуру максимально зручною.

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"Сьогодні для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні. Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів", - сказала вона.

При цьому Свириденко додала, що також треба врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.

В Україні дозволили множинне громадянство

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство 18 червня 2026 року, який став чинним документ тільки 16 січня 2026 року.

На сьогодні Кабмін затвердив перелік держав, громадянство яких можуть отримати українці, а громадяни цих країн - українське.

Цей перелік будуть розширювати. Водночас закон забороняє мати російське, білоруське та громадянство інших країн, визнаних агресорами або окупантами, і не поширюється на громадян цих країн теж.

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