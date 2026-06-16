Чи зможуть українці в 2027 році отримати громадянство в ЄС: з'явилися подробиці

В більшості країн ЄС однією з умов набуття громадянства є п'ятирічне проживання в країні, певний робочий стаж та знання мови.

Навесні 2027 року мільйони українців вже матимуть п'ятирічний стаж проживання в країнах-членах Європейського Союзу, який часто є однією з умов для отримання громадянства в багатьох країнах ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

Видання поділилося, що в німецьких ЗМІ вже пишуть про майбутню "безпрецедентну хвилю заяв на отримання громадянства від українців", в той час як канцлер Німеччини обіцяє Києву "допомогти полегшити українським громадянам повернення в Україну".

В статті розповідається історія Марії Брусової, яка є двічі переселенкою: у 2014 вона покинула рідний Луганськ, а в 2022 – Харків, звідки подалася разом із мамою та сином до Німеччини.

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"Я думаю, що подамся навесні на обидва варіанти: і на постійне проживання, і на громадянство. У стані переселенки я живу уже 12 років. Я знаю, як з цим справлятися. І я відразу вирішила, що я буду жити так, ніби я тут залишаюся. А якщо повернеться знову "наша кулька" якимось іншим боком, тоді будемо вирішувати проблеми по мірі надходження", - розповіла Марія виданню.

Вказується, що через рік після прибуття до Німеччини вона подала на визнання свої українські документи про медичну освіту, а ще через рік змінила свій статус із тимчасового захисту (в Німеччині це параграф §24, - прим. ред) на робочий – працює медсестрою.

Видання пояснює, що завдяки зміні документів Марія сподівається невдовзі мати постійний дозвіл на проживання у Німеччині, або й громадянство, оскільки станом на березень 2027 року проживатиме в країні пʼять років, три з яких пропрацювала в іншому статусі.

В статті зазначається, що таких громадян, як Марія, з робочими документами, в Німеччині - 23 тисячі українців. Окрім цього, працевлаштованих, які залишаються з параграфом §24, близько 300 тисяч.

"Насувається великий хаос натуралізації: незабаром багато українських біженців зможуть подати заявки на отримання німецьких паспортів. Німеччина прямує до заплутаної правової ситуації", - пише Die Welt.

Газета пояснює, що правова ситуація заплутана, оскільки не в усіх німецьких землях (адміністративно-територіальні одиниці, яких у країні 16, - прим. ред) міграційні органи однаково трактують ситуацію: в той час як одні землі вже готуються до можливого напливу заяв у 2027 році, інші переконані, що такого права взагалі не існує для українців із тимчасовим захистом.

За даними видання, не тільки в Німеччині, а й в інших країнах Європи, зокрема, у Франції, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Фінляндії, Швеції, Ірландії, а також в кількох інших країнах ЄС, однією з умов набуття громадянства також є п'ятирічне проживання в країні, певний робочий стаж та знання мови.

Водночас, перебуваючи в статусі тимчасового захисту зробити це неможливо.

"Наскільки сьогодні можна оцінювати, пряме подання на німецьке громадянство лише на підставі тимчасового захисту неможливе. Однак період проживання за §24 може бути зарахований до необхідного терміну проживання після переходу на інший відповідний тип дозволу на проживання", - поділилася з виданням українка в Палаті депутатів Берліну Лілія Усік.

Видання розповіло, що в Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини підтвердили, що роки під тимчасових захистом можуть враховуватися після переходу на інші статуси.

"На думку Федерального міністерства внутрішніх справ, періоди, протягом яких заявники безперервно перебували в Німеччині на підставі дозволу за §24 AufenthG, можуть бути повністю зараховані до необхідного п’ятирічного строку проживання для натуралізації (після отримання дозволу на проживання, що дає право на натуралізацію, або безстрокового права на проживання), оскільки протягом цього періоду особа перебувала в країні на законних підставах", - вказано у відповіді міністерства Німеччини.

При цьому, у відомстві додали, що питання громадянства – це власна компетенція кожної із земель, і міністерство внутрішніх справ не може надавати землям юридично обов’язкові вказівки щодо застосування закону.

Видання нагадало, що два роки тому, порадившись з Києвом, країни ЄС вирішили, що не будуть зараховувати пʼятирічний стаж під тимчасовим захистом для отримання загальноєвропейського дозволу проживання в ЄС.

Проте окрім загальноєвропейської "картки", що дозволяє жити та працювати у будь-якій країні ЄС і зазвичай надається після пʼяти років легального проживання, є ще національні дозволи, що дають право залишатися лише в одній конкретній країні. А після їх отримання відкривають шлях до громадянства.

"І, як виявилося, домовленості країн ЄС не враховувати роки з тимчасовим захистом не стосуються національних дозволів та громадянства", - йдеться в статті.

В Єврокомісії виданню також пояснили, що у директиві ЄС про тимчасовий захист є лише одне чітке обмеження: роки, проведені під тимчасовим захистом, не зараховуються для отримання загальноєвропейського довгострокового дозволу на проживання.

Доля українських біженців в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чехії деякі представники влади пропонують позбавити українців тимчасового захисту, запровадженого на рівні ЄС. Лідер правопопулістької партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура заявив, що негайно скасував би режим тимчасового захисту для громадян України, які втекли від російської агресії, якби це залежало лише від нього. За словами Окамури, українців у Чехії надто багато і що громадяни країни нібито висловлюють невдоволення їхньою присутністю. Водночас представники інших партій нагадали, що українці стали важливою частиною чеського ринку праці та працюють у будівництві, охороні здоров’я й соціальній сфері.

Також ми писали, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), наразі понад 9,6 млн українців продовжують залишатися біженцями та внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Станом на кінець 2025 року за межами України перебувало 5,9 млн українських біженців, ще 3,7 млн осіб мають статус внутрішньо переміщених осіб і залишаються на території України. Разом з тим за останній рік було зафіксовано повернення близько 718 тисяч українців. Уточнюється, що мова йде як про людей, які повернулися з-за кордону, так і про тих, хто покинув прифронтові райони і згодом повернувся додому.

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