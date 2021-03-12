Вона розповіла, як діти та підлітки уявляють собі смерть.

Юристка-кримінолог Анна Маляр розповіла, що спонукає підлітків до участі у "групах смерті" та скоєння самогубств.

Проблему вона прокоментувала в ефірі шоу "Право на владу".

Вона розповіла, як діти та підлітки уявляють собі смерть.

"Діти не розуміють, що смерть - це назавжди, що це дуже страшно. Вони не уявляють причинно-наслідкові зв'язки і що зрештою трапиться. І тому дуже важливо, як на мене, дітям розказати правду що буде. Що ніякого воскресіння не буде", - сказала вона.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи.

27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.

В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому грунті.

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Автор: Олег Давигора