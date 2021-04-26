Розшук підозрюваного триває.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві 42-річного Анара Мамедова біля ресторану «Артист» у Дніпрі.

Читайте такожУ Рівному заарештували матір, яка встромила ніж у груди синовіПро це пише «Сегодня».

Повідомляється, що це 28-річний громадянин Азербайджану на ім'я Юсіф. Йому заочно повідомили про підозру. Розшук підозрюваного триває.

Вбивство в Дніпрі: що відомо

Вбивство сталося 24 квітня близько 14:40 в центрі Дніпра, в районі Соборної площі. До позашляховика Land Cruiser 200 підбіг кілер та почав розстрілювати авто.

Разом з убитим в автомобілі була дитина, проте вона в результаті обстрілу не постраждала.

Вбитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов. Він помер від отриманих поранень у кареті «швидкої допомоги».

За даними ЗМІ, убитий та його брат Раміз Мамедов керували бандою, яка займається поставками наркотиків по області. Злочинне угруповання налічує понад 50 учасників.

Водночас повідомляється, що розстріляний чоловік був повною тезкою бандита.

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Автор: Катерина Шварц