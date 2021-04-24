Момент вбивства зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра. За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження, у місті введено поліцейську спецоперацію.

У суботу, 24 квітня, в центрі Дніпра близько 15:00 невідомий в масці розстріляв людину з пістолета.

Як пише "Дніпро оперативний", на Соборній площі поруч з рестораном "Артист" напали на водія позашляховика "Land Cruiser 200".

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Водій з дитиною-пасажиром рухалися в бік проспекту Яворницького. У цей момент до машини підбіг кілер і відкрив стрілянину. Чоловік вибіг з машини, але після кількох пострілів він впав, а кілер підбіг до нього і зробив контрольний постріл. Після чого вбивця зник з місця події, втікши в бік парку Шевченка.

Автомобіль проїхав без водія 20 метрів, після чого врізався в іншу машину і зупинився. Дитина вбитого не постраждала. Як пише "Інформатор Дніпро", дитину забрали, зараз вона в ресторані.

Як розповіли "Страна" джерела в МВС, убитого звуть Анар Мамедов. Відомо, що у чоловіка були проблеми з виплатами аліментів.

На місці працює поліція. Ведеться пошук злочинця, який втік. Вулиця, де було скоєно вбивство, оточена.

Момент нападу і розстрілу потрапили на камеру відеоспостереження, відео якого опинилося в розпорядженні видання "Дніпро оперативний".

Слідчим відділом за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на пл. Соборна в м. Дніпро виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка. Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля "Toyota Land Cruiser", після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті поліції Дніпропетровської області.

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Автор: Вікторія Гордієнко