Заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука взяли під варту з правом внесення застави у понад 805 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід затриманому за звинуваченням у хабарництві заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду сказано, що підозрюваного залишають під вартою на 60 діб.

Водночас передбачена альтернатива внесення застави у розмірі 805 тисяч 200 гривень.

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Затримання голови Тернопільської облради та двох його спільників на хабарі

26 червня голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали на одержанні хабаря.

За даними слідства, вони вимагали 1,8 млн грн у власника фірми за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

За ці кошти затримані обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим підприємством за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році. Сума хабаря становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

28 червня ВАКС обрав запобіжні заходи Головку та Дем’янчуку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 26 серпня 2023 року включно) з можливістю внесення застави у 805 тисяч 200 грн.

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