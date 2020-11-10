Робота сайту заблокована другий день поспіль.

Через хакерські атаки заблоковано сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Читайте такожМережа ресторанів Mister Cat прокоментувала розсилку образливих повідомлень клієнтамПро це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена у Telegram-каналі.

«Чергові сторонні атаки на сайт уповноваженого ВРУ з прав людини! Другий день поспіль заблокована робота сайту уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки. Працівниками Відділу інформаційних систем та захисту інформації Секретаріату уповноваженого наразі проводяться відповідні технічні роботи», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Інна Андаліцька