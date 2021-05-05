Комісія ухвалила рішення ввести у Харківській та Хмельницькій областях протиепідемічні заходи "жовтого" рівня, а у Чернігівській - "помаранчевого".

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії.

"...Скасувати з 00:00 6 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Застосувати на території Харківської та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня", - написав він.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що в зазначених областях спостерігається стійке покращення епідемічної ситуації. Зокрема, зменшується щотижнева кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

"Завантаженість ліжок як в Хмельницькій, так і в Чернігівській області не перевищує 65% і знаходиться на рівні 45%. Рівень госпіталізації в двох областях менше 60 осіб на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізації має мінусові показники. Коефіцієнти виявлення нових випадків також показують, що ці дві області можна виводити з червоного рівня", - пояснив Ляшко.

Так, додав він, у Хмельницькій області буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в Чернігівській через незначне перевищення епідпорогу захворюваності на грип – "помаранчевий".

Крім того, заступник міністра зауважив, ситуація в Харківській області покращилася, і показники дозволяють перевести регіон з "червоного" в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Разом з тим, за його словами, у Харківській ОДА повинні вжити заходів щодо додаткового забезпечення ліжок з киснем.

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Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було зафіксовано 2576 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 090 тис. 986 осіб. Одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 518 тис. 164. Летальних випадків зафіксовано 45 тис. 077.

Станом на сьогодні, 5 травня «червоний» рівень епіднебезпеки встановлено у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У «помаранчевій» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області, а у «жовтій» - Київ та Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

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Автор: Антоніна Доломанжи