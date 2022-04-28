Під час збройної агресії РФ проти України підозрюваний добровільно обійняв посаду "голови" у незаконно створеному окупантами "органі влади".

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, під час збройної агресії РФ проти України та окупації міста Херсона підозрюваний добровільно обійняв посаду голови у незаконно створеному окупаційною владою органі влади - так званій "Херсонській міській адміністрації".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 111-1 КК України) здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Окупація Херсона

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня окупанти зайняли будівлю мерії Херсона.

За словами мера міста Ігоря Колихаєва, в будівлю увійшли озброєні люди, забрали ключі та змінили охорону.

26 квітня стало відомо, що в приміщенні міськради окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих "голову" Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

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