За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, під час збройної агресії РФ проти України та окупації міста Херсона підозрюваний добровільно обійняв посаду голови у незаконно створеному окупаційною владою органі влади - так званій "Херсонській міській адміністрації".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 111-1 КК України) здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.
Окупація Херсона
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня окупанти зайняли будівлю мерії Херсона.
За словами мера міста Ігоря Колихаєва, в будівлю увійшли озброєні люди, забрали ключі та змінили охорону.
26 квітня стало відомо, що в приміщенні міськради окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих "голову" Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.