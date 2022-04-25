У будівлю Херсонської міськради в понеділок увійшли озброєні люди, повідомив мер Херсона.

У Херсоні російські окупанти зайняли будівлю мерії.

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Сьогодні ввечері в будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою", - розповів він.

За словами Колихаєва, він виїхав з будівлі о 19:45 - прапор України ще був над мерією.

"Подробиці пізніше. Я з вами", - додав міський голова.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Херсонщині. Противник взяв під контроль низку населених пунктів, у тому числі й Херсон.

У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що окупанти оголосили жителям захопленого селища Велика Олександрівка про необхідність покинути населений пункт до 28 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: