Глава держави особисто координував процес звільнення громадян.

Українські громадяни Євген Фоменко та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року, повернулись в Україну.

Як повідомили у прес-службі Офісу президента, глава держави Володимир Зеленський особисто координував процес звільнення зазначених громадян.

Вказується, що повернення українців додому стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур.

«Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом», – сказав Зеленський і додав: «Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину».

Президент подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Фоменкова та Санпітера.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав близьких і рідних громадян, що повернулися.

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«Хочу вкотре запевнити всіх: Українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще. Цей принцип непохитний, і так буде завжди. В яку б халепу і в якій частині світу не потрапила людина. Це один з базових принципів політики президента Зеленського. Це одна з ключових задач, яку я ставлю всім українським дипломатам», – сказав очільник МЗС.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що поверненню українців на батьківщину передувала значна системна робота, а також воно сталося напередодні Міжнародного дня прав людини. «Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України – Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома», – зазначила вона.

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Автор: Костянтин Гончаров