Дізнайтеся, в яких країнах світу живуть найзабезпеченіші пенсіонери.

Питання пенсійного забезпечення дуже важливе для кожної країни, адже визначає рівень життя літніх людей. Залежно від демографічної та економічної ситуації рівень пенсій у світі дуже варіюється. Утім, у будь-якому куточку планети люди переймаються доходами в старості.

Ми розібралися, яка середня пенсія в Україні та в інших країнах світу доступна пенсіонерам. Важливо зазначити, що самі по собі ці числа не відображають купівельну спроможність виплат. У дорогій країні на пенсію 800 євро можна дозволити собі менше, ніж на 500 євро в недорогій.

Яка середня пенсія в Україні у 2025 році

У 2025 році середня пенсія по Україні становить 5789 гривень на місяць. Це дорівнює приблизно 128 євро (курс може змінюватися з часом). Водночас 26% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 гривень.

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Яка середня пенсія в Європі та в Америці

У більшості країн розрахувати середній розмір пенсії не так просто, як в Україні, оскільки в них діє відразу кілька пенсійних систем. І окрім виплат від держави літня людина також може отримувати надбавки від роботодавця, виплати від фондів тощо.

Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць. У різних країнах розмір виплати літнім людям можуть відрізняється - від 2762 євро в Ісландії до 226 євро в Болгарії.

Найбільш забезпеченими в ЄС є пенсіонери західних і північних європейських країн. Понад 2000 євро щомісяця в середньому отримують в Ісландії, Люксембурзі, Норвегії, Данії, Швеції, від 1700 до 2000 євро - у Фінляндії, Бельгії, Швеції, Ірландії, Австрії та Нідерландах.

У багатьох країнах Європи літня людина може розраховувати на 1000-1500 євро пенсії щомісяця. Наприклад, середня пенсія в Німеччині становить 1440 євро, майже стільки ж - у Франції, Іспанії та Італії. Британські бабусі й дідусі отримують приблизно 1135 євро на місяць.

Від 700 до 1000 євро на місяць отримують літні жителі таких середземноморських країн, як Кіпр, Греція, Португалія, Мальта. У східноєвропейських і Балтійських країнах пенсії (як, утім, і ціни) ще менші. Наприклад, середня щомісячна пенсія в Чехії - 600 євро, в Естонії - 569 євро, в Латвії - 421 євро. В Угорщині, Литві, Хорватії, Словаччині, Румунії виплати за віком становлять близько 385 євро на місяць. Середня пенсія в Польщі сягає 538 євро.

Найменше в Європі отримують пенсіонери Боснії і Герцеговини (237 євро), Болгарії (226 євро), Молдови (218 євро), Албанії (131 євро).

А що ж за океаном? Середня пенсія в США у 2025 році для самотніх людей сягає приблизно 1907 доларів, або близько 3300 доларів для подружньої пари. При цьому в пенсіонерів є багато потенційних додаткових джерел виплат.

Раніше ми також порівнювали, якою є мінімальна пенсія в Україні та в інших країнах. За цим показником ближче за всіх до нас виявилася Угорщина.

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