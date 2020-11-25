Вчора МВС отримало 80 комплексів камер автоматичної фіксації в рамках програми, яку реалізує Держагентство інфраструктурних проектів.

До кінця року Міністерство внутрішніх справ отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Він повідомив, що у вівторок, 24 листопада, МВС отримало 80 комплексів камер автоматичної фіксації в рамках програми, яку реалізує Держагентство інфраструктурних проектів.

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"У нас в рамках програми, яку реалізує Укрінфрапроект, укладено ними договір на поставку 220 комплексів автоматичної фіксації, які будуть поставлені цього року. Вже сьогодні було отримано 80 комплексів, і ми їх передамо для установки на трасах Укравтодору. Найближчим часом кількість камер буде доведено до майже 300", - говорить Гончаров.

Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

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Автор: УНІАН