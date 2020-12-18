Митрополит задоволений, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували".

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вони «змушені були» виступити проти казкового капелюха на головній ялинці країни.

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«Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій», – заявив він.

На його думку, якщо хтось бажає змінити ці традиції, то напередодні треба було влаштувати «всенародне обговорення», чи хоча б на рівні міста Києва.

Він задоволений, що «організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили».

Скандал із капелюхом на ялинці

Цього року на головній ялинці країни замість традиційної зірки планували встановити капелюх.

Через це у мережі розгорівся скандал, користувачі розділилися в думках. Тим часом у ПЦУ капелюх назвали «відьмацьким».

Організатори свята поскаржилися, що люди не зрозуміли тематику цьогорічної новорічної локації – «казковий ліс». Вони пообіцяли зняти капелюх з ялинки, що і було зроблено 13 грудня.

Вранці 17 грудня на головну ялинку начепили традиційну зірку.

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Автор: Катерина Шварц