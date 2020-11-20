До 23:00 тепер працюватимуть ТРЦ Gulliver, Dream Town і Lavina Mall.

Багато магазинів і ТРЦ в Києві продовжили графік роботи в будні дні у зв'язку з карантином вихідного дня.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на прес-служби торгових точок.

Так, до 23: 00 тепер працюватимуть ТРЦ Gulliver, Dream Town і Lavina Mall. 20 листопада ТРЦ Ocean Plaza буде також працювати до 23:00. Роботу "Епіцентру" продовжили до 00:00 і до останнього покупця.

Також поміняв графік роботи маркет-молл "Даринок" – тепер він буде працювати в будні дні з 10:00 до 22:00". У суботу та неділю в ньому також працюватимуть: "Сільпо", "Фітомаркет", "Нова Пошта", "Аптека доброго дня", "Укрпошта" (у суботу), а також банківські відділення.

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Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Денис Прядко