Заклади позашкільної освіти під час весняних канікул працюватимуть у дистанційному форматі, водночас дитячо-юнацькі спортивні школи буде дозволено відвідувати за умов дотримання всіх протиепідемічних вимог.

У Києві з 18 березня учні 5-11 класів підуть на весняні канікули, а заклади професійної освіти та школи, що працюють не за семестровою системою, будуть навчатися дистанційно.

Читайте такожШмигаль назвав умову для введення нового локдауну в УкраїніПро це йдеться в роз’ясненні щодо змін у роботі навчальних закладів міста у зв’язку зі значною захворюваністю у місті на COVID-19, оприлюдненому в середу, 17 березня, на сайті київської влади.

Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичному режимі. Школярі молодшої школи підуть на канікули, як і планувалось, з 22 березня.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, як школярі навчатимуться далі та коли повернуться за парти, міська влада повідомить згодом.

За його словами, заклади позашкілля столиці (гуртки) під час канікул продовжать свою роботу в дистанційному форматі. Водночас дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) буде дозволено відвідувати винятково за умов дотримання всіх протиепідемічних вимог.

«В усіх закладах освіти Києва, що продовжать працювати у звичному режимі, мають посилити дезінфекційні та протиепідемічні заходи. Окрім того, у приміщеннях гуртожитків закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають посилити санітарно-дезінфекційний режим», – зазначив Мондриївський.

Коронавірус у Києві

16 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав місцеву владу Києва та Вінниччини посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень через ріст захворюваності на COVID-19 в цих регіонах.

Тоді мер столиці Віталій Кличко попросив уряд розширити перелік обмежувальних заходів у регіонах з помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки. Він заявив, що за останні півтора тижня кількість хворих на COVID-19 та госпіталізованих у Києві зросла вдвічі.

За словами Кличка, ситуація у стаціонарах медзакладів столиці складна. Він повідомив, що влада міста ухвалила рішення розпочати канікули у середній та старшій школі раніше на два дні - з 18 березня.

Згодом Кличко звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у Києві.

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Автор: Інна Андаліцька