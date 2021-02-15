Карантин в Україні можуть продовжити до кінця квітня / фото УНІАН
Уряд планує продовжити карантин в Україні. Його можуть продовжити терміном до 30 квітня.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що карантин в країні можуть продовжити до 30 квітня. При цьому глава уряду говорив, що дана дата навряд чи буде остаточною.
Карантин в Україні
- На початку лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром уряд прийме рішення про повернення країни до адаптивного карантину.
- Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони будуть встановлюватися окремими рішеннями.
- 9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини або кінця лютого.
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