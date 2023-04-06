У лютому його звинувачували у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову) повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. У лютому він отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Тепер його підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під керівництвом митрополита після російського вторгнення було оновлено офіційний сайт єпархії за шаблонами православних інтернет-ресурсів РФ, а також додано гіперпосилання на сайти РПЦ.

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"Священнослужитель забезпечував систематичне розміщення інформаційних матеріалів із наративами московського патріарха Кирила і закликами до об’єднання церков та суспільства задля перемоги Росії. Зміст публікацій містив ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про митрополита Феодосія

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого митрополиту Феодосію оголосили підозру за розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. В Службі безпеки України заявляли, що мають беззаперечні докази його вини.

За даними слідства, він публічно поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності та переконань.

Крім того, чоловік поширював публікації представників РФ, які нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим.

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