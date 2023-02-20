Під керівництвом митрополита адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали, де популяризували кремлівський режим.

Повідомлено про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви московського патріархату митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову) за розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Прізвище священика в СБУ не називають, але раніше повідомлялося, що саме щодо нього велися слідчі дії.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності та переконань", - йдеться у повідомленні.

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СБУ також встановила, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru.

"У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі", - зазначили в спецслужбі.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач, друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП інкримінують ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

"Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)", - додали в СБУ.

Російська церква в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура відкрила справу стосовно митрополита УПЦ МП Павла (відомий в народі як Паша Мерседес, - УНІАН). Так званого священика підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, УПЦ МП орендувала дві найбільші церкви на території Верхньої Лаври-Успенський собор і Трапезний храм. В кінці грудня закінчився термін оренди закінчився, у зв'язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати його.

Зрештою, УПЦ МП втратила контроль над храмами у Києво-Печерській Лаврі через закінчення договору оренди, який далі вирішили не продовжувати. 6 січня поточного року в УПЦ МП поскаржилися на протиправні дії через розірвання договору про оренду приміщень на території Києво-Печерської Лаври. Крім цього, УПЦ МП стала погрожувати кримінальною відповідальністю у разі, якщо Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія допустять на територію святині.

В кінці минулого року правоохоронці почали проводити масові обшуки у храмах, які належали УПЦ МП, в результаті яких були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література та багато іншого.

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