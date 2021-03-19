Міська влада Києва вже вирішила посилити карантин з 20 березня.

Державна комісія з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій може посилити карантин у Києві вже сьогодні, 19 березня.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела у Кабінеті міністрів.

Вранці 19 березня МОЗ опублікувало свіжі дані, згідно з якими столиця потрапила до карантинної «червоної» зони.

Співрозмовник, зокрема, наголосив, що міська влада Києва вже вирішила посилити карантин з 20 березня.

"Зупиняти транспорт не планується", - зазначив співрозмовник.

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

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Автор: Яна Ставська