Державна комісія з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій може посилити карантин у Києві вже сьогодні, 19 березня.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела у Кабінеті міністрів.
Вранці 19 березня МОЗ опублікувало свіжі дані, згідно з якими столиця потрапила до карантинної «червоної» зони.
Співрозмовник, зокрема, наголосив, що міська влада Києва вже вирішила посилити карантин з 20 березня.
"Зупиняти транспорт не планується", - зазначив співрозмовник.
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
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