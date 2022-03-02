Мешканці будинку престарілих у Києві записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна.

Євреї, які народилися в Україні, пережили Голокост і втратили близьких у Бабиному Яру, записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна.

Всі вони є мешканцями будинку для літніх осіб у Києві й зараз змушені ховатися у бомбосховищі від російських бомб.

Романова Валентина Йосипівна: "Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!"

Олег Якович, народився у 1940 році в місті Києві: "Мої родичі загинули у Бабиному Яру в 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України!".

Тамара Олексіївна, 1939 року народження: "До війни жила у Києві, корінна киянка. У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії — євреїв — забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…".