Всього з грудня 2022 року некомерційне підприємство КМДА "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" уклало контракти на 350 млн гривень.

Комунальне некомерційне підприємство Київської державної міської адміністрації "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" оголосило сумнівний тендер на ремонт фасаду, даху та заміну вікон майже за 535 000 000 гривень.

Оголосити його у День Незалежності, 24 серпня, дуже пізно ввечері: о 22:14. За більш ніж півмільярда гривень підрядник повинен відремонтувати фасад і дах госпіталю та замінити вікна. Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Строк поставки товарів, виконання робіт або послуг - 31 грудня 2024 року.

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Цікаво, що місяць тому цей госпіталь замовляв капітальний ремонт двох поверхів головного корпусу за 144 млн гривень, що значно менше нового тендеру на півмільярда гривень.

Всього з грудня 2022 року некомерційне підприємство КМДА "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" уклало контракти на 350 млн гривень.

Сумнівні тендери в Україні-деталі

Держпідприємство "Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон" оголосило тендер на створення Національного тенісного центру в Києві. На ремонт будівель і кортів планують витратити понад 300 мільйонів гривень.

Відповідний тендер був розміщений на порталі Prozorro 29 серпня. Очікувана вартість робіт становить 307,831 млн грн.

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