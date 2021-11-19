Прокуратура просила для нього цілодобовий домашній арешт.

Київського активіста, члена муніципальної варти Києва Сергія Бондаря, який назвав прокурора півнем, Солом’янський районний суд випустив під особисте зобов’язання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене судом сьогодні.

Слід зазначити, що прокуратура закидає Бондарю кримінальне правопорушення – погроза або насильство по відношенню до працівника правоохоронного органу.

У прокуратурі стверджують, що Бондар штовхав прокурора Андрія Зайцева та підбурював до подібних дій інших членів муніципальної варти. Водночас сам Бондар та його захисник стверджують, що між Бондарем та прокурором мала місце лише словесна перепалка, в ході якої Бондар назвав прокурора півнем.

Читайте такожСуд звільнив з-під арешту ветерана "Азову"На сьогоднішньому судовому засіданні сторона обвинувачення просила суд обрати для Бондаря запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте суд обрав для нього найлегший запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Як розповів кореспонденту УНІАН адвокат Бондара Віктор Мороз, в подальшому він та його підзахисний мають намір добитися закриття цього провадження, оскільки переконані, що, окрім словесної перепалки між Бондарем та прокурором, нічого не було, Бондар його не бив і не штовхав, а відтак цей конфлікт лежить у цивільно-правовій площині, "тобто, якщо прокурору не сподобалося, що його назвали якоюсь твариною, він має позиватися до суду".

Також адвокат додав, що має намір притягнути до дисциплінарної та кримінальної відповідальності слідчого, який 8 годин утримував Бондаря без вручення йому підозри, після того як Бондара затримали біля Солом’янського районного суду.

Також він зазначив, що поліція взагалі б не мала розглядати цю справу, оскільки Бондар є співробітником громадського формування із захисту правопорядку і тому підслідність подібних справ - за Державним бюро розслідування, а не за поліцією.

Що передувало

Словесна перепалка між Бондарем та прокурором Андрієм Зайцем, за словами адвоката, сталася під будівлею Солом’янського райсуду Києва, куди чоловіки прийшли підтримати свого побратима Ігоря Марі.

Після звинувачення прокурора, який заявив, що молодиків під будівлю суду привезли нібито за гроші, Бондар обізвав його "півнем".

Андрій Заєць натомість написав заяву про погрози у поліцію - і Бондаря затримали. Адвокат поскаржився, що його 5 годин не допускали до клієнта.

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Автор: Дмитро Хилюк