Його з вчорашнього вечора тримають в ізоляторі.

Київського активіста Сергія Бондара звинувачують у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу за те, що назвав прокурора півнем.

Про це кореспонденту УНІАН розповів адвокат Бондара Віктор Мороз.

Він повідомив, що вчора Бондар разом зі своїми товаришами – членами муніципальної варти Києва, колишніми атовцями прийшли до Солом’янського районного суду для того, щоб підтримати свого побратима Ігоря Марі, якому розглядали зміну запобіжного заходу.

Вже після завершення судового засідання на вулиці біля суду виникла словесна перепалка між Бондарем та прокурором Андрієм Зайцем.

Читайте такожНа Хмельниччині сталася пожежа, загинули четверо дітей (відео)Прокурор сказав, що членів муніципальної варти спеціально звезли під суд, а Бондар пригадав Зайцю про те, що він свого часу брав участь у переслідуванні майданівців, представляючи інтереси обвинувачення в судах, де майданівцям обирали запобіжні заходи, та назвав прокурора півнем.

Прокурор написав заяву до поліції, що нібито Бондар йому погрожував. Бондара поліцейські затримали, при цьому 5 годин не допускали до нього адвоката та намагалися оформити затримання з фейковими понятими: в одних не було документів, а інші, швидше за все, були представниками правоохоронних органів.Близько опівночі Бондара вивезли до ізолятора тимчасового тримання.

Також Мороз розповів, що наразі підозру Бондару ще не вручено, він продовжує знаходитися в ІТТ.

"Зараз Бондар в ІТТ без підозри, з протоколом затримання, складеним з грубими порушеннями, на словах йому закидають ч.1 ст. 345 – погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу. Прокурор сказав хлопцям, що їх під суд зігнали. Прокурору відповіли, що ви дуже помиляєтесь і мабуть, ви трохи не тієї орієнтації. Після цього прокурор написав заяву, що він потерпілий і слідчі поліції взялися дуже завзято за цю його заяву", - сказав адвокат.

Раніше повідомлялося, що у метрополітені Харкова колишній поліцейський відкрив стрілянину через зауваження про захисні маски.

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Автор: Дмитро Хилюк