Жінки активно займаються роздрібною торгівлею та програмуванням.

Жінки становлять майже половину всіх фізичних осіб – підприємців (ФОП) в Україні, і їх частка щорічно зростає.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

«863 тис. 455 жінки працюють в Україні як ФОПи, це майже половина від усіх підприємців — 46,6%. Частка жінок зростає з року в рік — ще в 2016 їх було 44,8%», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість жінок ведуть бізнес у таких сферах як роздрібна торгівля — 43,6% та надання інших індивідуальних послуг — 9,3%.

На третьому місці серед сфер, які обирають жінки, — комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність — 4,9%.

«Станом на лютий цього року 43 тис. 407 жінок працюють підприємцями в ІТ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щороку частка жінок серед ІТ-ФОПів суттєво зростає. У 2017 році їх відсоток становив 20,9%, у цьому році — вже 24,7%.

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Автор: Павло Степанець