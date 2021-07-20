За словами борця, він мав готуватися до Олімпіади в Токіо, та ці плани так і не були реалізовані.

За останній рік круто змінилося життя українського борця вільного стилю Богдана Грицая, який у травні 2020 року викликав боксера Олександра Усика на бій без правил.

Як розповів Грицай на своїй сторінці у Facebook, він втратив роботу й потрапив на військову службу в прикордонні війська України.

Читайте також"Підло гадить Україні": борець Грицай назвав умову, за якої припинить обговорювати Усика (відео)За словами борця, він мав готуватися до Олімпіади в Токіо. Та Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, в якому він тренувався та працював, реорганізували. Після боротьби з керівництвом навчального закладу, як розповів Грицай, його звільнили та виселили з гуртожитку.

"Після звільнення мене з посади викладача колежу прийшла повістка до військомату. Медкомісія і... Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України!" - написав чоловік.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2020 року український борець вільного стилю Богдан Грицай кинув виклик боксеру суперважкої ваги Олександру Усику. Він вирішив відреагувати на відео Усика, де він відправляє в нокаут "диванного експерта", який його критикує.

Грицай викликав Усика на бій без правил, а також назвав ролики боксера "ватними".

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Автор: Ольга Робейко