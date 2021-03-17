Лідерами голосування стали проректори Київського національного університету Володимир Бугров та Олександр Рожко.

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє ВВС Україна із посиланням на джерела, близькі до керівництва КНУ, Литвин посів четверте місце з результатом близько 4% голосів.

Лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали, відповідно, близько 44% і 15%.

Офіційні результати голосування будуть оприлюднені пізніше.

Хто стане керівником столичного вишу, стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

Вибори нового ректора проводять у зв’язку з тим, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який перебував на посаді з жовтня 2015 року, закінчилися.

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Вибори ректора КНУ імені Шевченка

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка претендували загалом шестеро осіб, серед яких і Литвин.

Литвин закінчив історичний факультет цього вишу, а з 1996 року - професор цього університету. Він є народним депутатом України кількох скликань. У двох скликаннях був головою ВРУ. З листопада 1999 року до 2002 року керував Адміністрацією президента Леоніда Кучми. В ЗМІ його називають причетним до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.

З 28 жовтня 2008 року ректором університету став Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора Університету.

25 листопада 2020-го в КНУ імені Тараса Шевченка пройшов перший тур виборів ректора. На цю посаду претендували 10 кандидатів.

У грудні 2020 року в другому турі виборів ректора найбільшу кількість голосів набрав проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Однак даних голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.

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Автор: Інна Андаліцька