Бронювання від мобілізації за економічним принципом можуть завадити деякі формальності, попередив парламентар.

Продовжується мобілізація в Україні, та запропонована ідея щодо економічного бронювання стосуватиметься всіх підприємств.

Про це йдеться у законопроекті №11331 про бронювання від мобілізації за економічним принципом, розповів співавтор документу, нардеп, очільник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час інтерв'ю Radio NV. За його словами, спочатку під час дискусії щодо проекту закону розглядалася можливість прив’язати бронювання до якихось галузей, однак, який би критерій не було обрано, "завжди виникатимуть (несправедливі, - Ред.) ситуації".

"...ми просто прийшли до висновку, що дуже важко визначити якісь ідеальні критерії, які б вписалися в наявну модель. І тому ми прибрали їх. Єдиний критерій - це те, що роботодавець сам визначає, незалежно від тієї сфери, в якій він працює. Якщо в нього є на це ресурс, значить він може це зробити", - сказав політик.

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Народний обранець додав, що деякі формальності можуть завадити економічному бронюванню, - наявність у підприємства заборгованості за зборами та податками.

У центрі уваги економічне бронювання в Україні - зараз це варто знати

Раніше стало відомо, що нардепи у парламенті зареєстрували законопроект №11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який, у тому числі передбачає економічне бронювання українців.

Пізніше Дмитро Наталуха сказав, що у документі передбачено, що забронювати певне підприємство зможе 50% від кількості військовозобов'язаних у його штаті. За його словами, бронювання відбувається "шляхом сплати збільшеного військового внеску розміром 20 тисяч гривень на місяць за людину".

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