Врятувати малюка лікарям не вдалося.

У дитячій лікарні №2 Миколаєва померла шестимісячна дитина, у якого було діагностовано захворювання коронавірусною інфекцією.

Читайте такожУ Кіровоградській області від коронавірусу померла 11-місячна дівчинка (відео)Про це повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, пишуть «Новини-N».

За її словами, у дитини була серйозна вроджена патологія - вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів.

4 грудня її госпіталізували в реанімацію. Попри всі зусилля лікарів, врятувати малюка не вдалося - через п'ять днів він помер.

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Автор: УНІАН