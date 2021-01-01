Понад 83 мільйони людей захворіли на COVID-19 по всьому світу. В Україні кількість інфікованих перевищила 1,06 мільйона.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 1 січня у світі зафіксовано більш ніж 83 мільйони випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,8 мільйона людей. При цьому більш як 47 мільйонів пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні від початку пандемії діагностовано 1064479 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 9432 українців.

За весь час пандемії 720009 осіб одужали, 18680 хворих – померли.

Дані щодо COVID-19 у Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 885 осіб.

Всього у столиці на COVID-19 захворіли 112356 людей. Коронавірус забрав життя 1935 хворих, подолали хворобу 39911 киян.

Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 1 січня

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Автор: Аліна Вишневська