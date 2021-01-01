Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 1 січня у світі зафіксовано більш ніж 83 мільйони випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,8 мільйона людей. При цьому більш як 47 мільйонів пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 1064479 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 9432 українців.
За весь час пандемії 720009 осіб одужали, 18680 хворих – померли.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 885 осіб.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 112356 людей. Коронавірус забрав життя 1935 хворих, подолали хворобу 39911 киян.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 1 січня
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