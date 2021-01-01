Жертвами пандемії стали більш ніж 1,8 мільйона людей.

Станом на ранок 1 січня 2021 року загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищила 83 мільйони.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, чи потрібно вживати вітаміни при коронавірусіТак, наразі зафіксовано 83445600 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Вилікувалися від коронавірусу 47034325 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1818387 людей.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (19968087 випадок), Індія (10286709) та Бразилія (7675973).

Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 345737 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (194949), на третьому – Індія (148994).

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Автор: Аліна Вишневська