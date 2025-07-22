Він переконує, що залишить її для розслідування НАБУ.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, якого нещодавно призначили на посаду, запевнив, що праву ексвіцепрем’єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова навіть після вступу в дію ухваленого закону парламентом від Національного антикорупційного бюро він не забере.

"Ви говорили, що я якийсь не такий, що буду порушувати незалежність двох органів. Відповідь ні", - наголосив він на брифінгу.

При цьому посадовець нагадав, що по закону, який парламент України ухвалив 22 липня, Генпрокурор зможе забирати будь-яку справу від НАБУ і САП.

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"Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін справу Чернишова я не заберу. Як розслідував НАБУ, так і буде. Я подивлюся як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення", - наголосив Кравченко.

Справа Чернишова

Як повідомляяв УНІАН, ексвіцепрем’єр - міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сторона обвинувачення просила в суді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відторонення від посади.

2 липня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання НАБУ та САП щодо відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра.

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