Він планує зустрітися з очільником російського МЗС Лавровим.

Скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон знову прилетів до Російської Федерації. Цього разу він анонсував інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У відеозверненні він заявив, що його команда більше року намагалася взяти інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, однак переговори нібито зірвали уряд Сполучених Штатів Америки та американське посольство у Києві:

"Ми вчора повернулися до Москви, щоб взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії. Щоб запитати: чи ми йдемо до безпрецедентного конфлікту між Росією та Сполученими Штатами? Чи є спосіб відштовхнути Росію від Сходу, від сфери Китаю, назад на Захід?".

Гучні інтерв'ю Карлсона

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого журналіст зустрівся із кремлівським правителем Путіним. Під час довгої розмови той скаржився на "брехню Заходу", розповідав про російські історичні землі, а також заявив, що Польща змусила Німеччину напасти на неї.

Відео дня

Перед виборами у США він взяв інтерв'ю у Дональда Трампа. Той пообіцяв, що зможе розбити союз Російської Федерації та Китаю.

Влітку цього року Карлсон заявляв, що невдовзі візьме інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, однак невдовзі у Офісі політика спростували цю заяву.

Вас також можуть зацікавити новини: