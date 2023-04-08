Міністр підкреслив, що до педагога будуть вжиті відповідні заходи.

Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий відреагував на скандал з російськомовною викладачкою філософії в Державному податковому університеті в Ірпені.

Міністр підкреслив, що до педагога будуть вжиті відповідні заходи. "Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову – це пряме порушення чинного законодавства", – висловив думку Лісовий і додав, що саме освітяни формують націю, тому поведінка викладачки філософії "не відповідає її ролі".

"Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, – він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави", – заявив він.

Відео дня

Лісовий оцінив сміливий крок студентів, які надали розголосу цій історії попри погрози викладачки. Він зазначив, що це той випадок, коли "студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі".

Мовний скандал з викладачкою в Ірпені

В Ірпені розгорівся мовний скандал в епіцентрі з викладачкою філософії. Вона відмовилась проводити пари українською і заявила, що усі охочі опановувати предмет українською мовою можуть зробити це самостійно.

Вас також можуть зацікавити новини: