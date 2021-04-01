З початку березня спостерігається зростання підтримки громадянами можливого рішення влади про введення «жорсткого» карантину.

Понад 60% українців підтримують запровадження «жорсткого» карантину у разі суттєвого зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Читайте такожВ Україні не вводитимуть комендантську годину, в планах - нові обмеження - ЗМІПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«63% підтримують запровадження «жорсткого» карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 34% – протилежної думки. З початку березня спостерігається зростання підтримки «жорсткого» карантину», - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Крім того, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу знизиться внаслідок запровадження «жорсткого» карантину, 37% – мають протилежну думку. Найбільше підтримують «жорсткий» карантин і вірять, що він сприятиме зниженню рівня захворюваності респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.

Також повідомляється, що 58% опитаних часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 12% – рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Разом з тим зі зростанням рівня захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше інших відстежуть такі новини люди старшого віку та жінки, зазначили соціологи.

Опитування проведене 26-28 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,0%

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Автор: Костянтин Гончаров