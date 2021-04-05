З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками.

У столиці поліцейські посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, у складі мобільних груп спільно із співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті.

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Столичні правоохоронці перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень, поліцейські складають адміністративні документи.

Крім того, працівники поліції патрулюють лісопаркові зони та інші громадські місця, де можливе скупчення громадян.

Також за допомогою гучномовця поліцейські звертаються до перехожих та закликають виконувати карантинні вимоги.

Локдаун у Києві

Київ з 23 березня перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

Мер Віталій Кличко повідомив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Автор: Інна Андаліцька