Протоколи склали як на адміністраторів закладів, так і на відвідувачів.

Поліція зафіксувала порушення карантинних обмежень в столиці – працювали ряд розважальних закладів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, упродовж доби правоохоронці перевірили 533 об’єкти господарської діяльності. Переважна більшість порушень – це робота розважальних закладів.

«Протягом доби поліцейські перевірили 533 об’єкти. Серед них були розважальні заклади: «Hype», «50», «Ішак», «Спаркс», «Shef», ресторан готелю «Favor Park», які працювали попри заборону та всередині знаходились відвідувачі», - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він додав, що на посадових осіб закладів склали 50 протоколів за невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

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Також поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів.

«Вкотре звертаємось до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняємо, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців», - додав Крищенко.

В поліції нагадали, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність.

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Автор: Надя Пришляк