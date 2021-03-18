Мер Києва Віталій Кличко розказав, як працюватимуть столичні школи та садочки під час посилення карантинних обмежень з 20 березня до 9 квітня.
Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 18 березня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
Локдаун у Києві: чи працюватимуть школи та садочки
Читайте такожПосилення карантину в Києві: які заборони діятимуть та що буде дозволеноЗа словами мера столиці, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.
Школи після канікул з 29 березня повернуться до роботи, але дистанційно.
При цьому учні 5-11 класів на канікулах перебувають вже з 18 березня, а початкові класи – з 22.
Локдаун у Києві: інші обмеження
На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Що працюватиме, але за певних умов:
- заклади громадського харчування - на винос;
- автозаправочні станції - за умови дотримання суворих норм та без роботи кафе;
- перукарні, салони краси - за попереднім записом; фітнес і спортивні зали також, але без групових занять;
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи;
- громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі - з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та заповненістю місць для сидіння на 50%.
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