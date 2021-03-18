У столиці запроваджують обмеження з 18 березня до 9 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко розказав, як працюватимуть столичні школи та садочки під час посилення карантинних обмежень з 20 березня до 9 квітня.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 18 березня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

Локдаун у Києві: чи працюватимуть школи та садочки

Читайте такожПосилення карантину в Києві: які заборони діятимуть та що буде дозволеноЗа словами мера столиці, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Школи після канікул з 29 березня повернуться до роботи, але дистанційно.

При цьому учні 5-11 класів на канікулах перебувають вже з 18 березня, а початкові класи – з 22.

Локдаун у Києві: інші обмеження

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Що працюватиме, але за певних умов:

заклади громадського харчування - на винос;

автозаправочні станції - за умови дотримання суворих норм та без роботи кафе;

перукарні, салони краси - за попереднім записом; фітнес і спортивні зали також, але без групових занять;

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи;

громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі - з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та заповненістю місць для сидіння на 50%.

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Автор: Катерина Шварц