Відпочинок на воді ледь не завершився трагедією.

На Львівщині 30-річний чоловік врятував двох потопаючих у річці жінок і дитину, які потрапили у вир і вже перебували під водою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З усіх, хто був на пляжі в той нещасливий день, на допомогу потопаючим кинувся виключно Андрій Данелейко.

"Вже збирався йти додому і тут чую крики, хтось тоне. Побіг, стрибнув у воду, а там вже все якось спонтанно вийшло", - каже рятувальник Андрій. І пояснює: часу на роздуми не було.

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Водночас люди на березі утворили живий ланцюг і так допомогли витягнути постраждалих. "Андрій пірнув і він тоді дівчинку маленьку виштовхнув. Дівчинка вже синя була, але в свідомості, відкашлялася", - каже очевидець Марія Новак. Потім хлопець врятував двох жінок, виштовхавши їх з води.

"Йому почали аплодувати, кричали що він герой. Ми його засоромили й він утік", розповіла очевидець.

Інцидент стався на річці Стрий, яка виглядає дрібною і безпечною, але рятувальники переконують: насправді це не так. Подекуди її глибина сягає більше трьох метрів, є течія і вири.

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Автор: Юрій Годован