У селі Міхля потонув 6-річний хлопчик.

У селі Михля Шепетівського району Хмельницької області в річці Горинь потонув 6-річний хлопчик.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Хмельницькій області.

Трагедія сталася ввечері у понеділок, 12 липня.

Зазначається, що 16-річна сестра та її 6-річний брат разом купалися на річці Горинь. Через сильну течію діти стали тонути.

"Дітей побачили очевидці, які негайно кинулися на допомогу. 16-річну дівчину дістали відразу, а її молодшого брата врятувати не вдалося. Ще до прибуття рятувальників люди підняли тіло хлопчика на поверхню", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі тіло чотири години пролежало на пляжі серед відпочивальників - ЗМІ (відео)За інформацією поліції, за день на водоймах Хмельницької області загинули двоє дітей. Крім 6-річного хлопчика, під час купання в річці Південний Буг у Хмельницькому потонув 15-річний підліток.

Правоохоронці встановлюють причини трагедій.

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Автор: Катерина Шварц