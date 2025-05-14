Незважаючи на красиву картинку, багато людей, які втратили свої будинки 2022 року, не були розселені, а якість нового житла часто не відповідає вимогам.

Через три роки після окупації Маріуполя Росія використовує більш тонку силу, щоб утримати контроль над українським портовим містом: інфлюенсерів із соціальних мереж. Як розповідає CNN, жителі окупованого міста, зокрема школярі, проходять навчання в нових медіа-програмах і "школах блогерів", пов'язаних із Росією, а потім показують "райдужну картину" відновлення у місті.

"Тільки подивіться, що Росія робить у Маріуполі... Зачекайте, вони будують, а не зносять... це ж Маріуполь, наше російське місто!", - говорить в одному з роликів у Tiktok учитель однієї з таких "шкіл блогерів" Павло Карбовський.

В інтерв'ю CNN він розповів, що він "не працює як пропагандист, його місія - "показати правду" про життя на окупованих Росією територіях".

Відео дня

Як зазначає видання, окупаційна влада активно заохочує таких авторів, як Карбовський, писати про відновлення "визволених" територій і малювати "райдужну картину" відновлення в містах і селищах на захоплених Росією українських територіях.

CNN проаналізував понад десяток профілів місцевих інфлюенсерів, які просувають проєкт Москви з русифікації Маріуполя в соціальних мережах:

"Деякі з них відкрито виступають за Росію і звинувачують Україну в руйнуваннях, завданих регіону, в той час як інші виглядають аполітичними. Незважаючи на скромну аудиторію - від 3 000 до 36 000 осіб на TikTok - їхній контент, орієнтований на реконструкцію міста, набирає сотні тисяч переглядів. Але в їхніх відео відсутній будь-який контекст, що пояснює причину відновлення".

Як зазначив у коментарі CNN Ігор Соловей, директор Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Москва прагне перервати потік інформації про жахливі руйнування, які принесла російська армія під час захоплення Маріуполя.

Потьомкінське село

Хоча будівництво і триває, проведений CNN аналіз супутникових знімків, інтерв'ю з жителями та відеоролики, розміщені в соціальних мережах, свідчать про значні руйнування. Багатьох людей, які втратили свої будинки 2022 року, не було розселено, а якість нового житла часто не відповідає вимогам. Жителі також кажуть, що російська влада також відбирає будинки в українців, які втекли з міста, щоб віддати їх іншим.

"Вони створили якусь потьомкінську картину... Але люди там не живуть, у багатьох будинках вони не живуть", - сказав один із жителів Маріуполя.

Супутникові знімки, отримані CNN у період з квітня 2022 року по березень 2025 року, показують, що Москва вкладає кошти у відбудову та русифікацію частини міста, будує нову військово-морську академію, аналогічну до петербурзької, великий меморіал на згадку про "визволителів Донбасу" та абсолютно нові квартали.

Дефіцит житла

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів CNN, що, за оцінками, у місті залишилося близько 100 000 українців, включно з тими, хто покинув місто під час облоги, але потім повернувся.

Бойченко сказав, що, на його думку, росіян приваблюють туди не тільки позитивні новини і пости в соціальних мережах, а й пільгова 2%-ва ставка за іпотекою для "нових територій", порівняно з 29% у решті країни.

При цьому, як зазначає CNN, Росія обіцяла надати "компенсаційне житло" усім, хто постраждав від війни, але у відеороликах у Telegram, групи жителів Маріуполя стверджують, що досі не отримали свої квартири. На одному з відео дехто тримає в руках табличку з написом "БОМЖІ". Одна жінка каже, що їм пропонують квартири, що належать жителям, які виїхали з Маріуполя. "Ми заробили свої квартири, нам не потрібні чужі", - каже вона, закликаючи владу продовжувати будівництво.

Водночас мер Маріуполя, який вступив на посаду, заявив, що деяким жителям буде надано "покинуту" нерухомість, фактично позбавивши тих, хто виїхав, можливості повернутися.

Життя на захоплених Росією територіях

Раніше студент розповів про життя в окупованому Маріуполі. За його словами, у місті досі немає зв'язку - у центрі міста інколи буває 3G, а 4G узагалі немає. "Світло з'явилося, коли я вже поїхав, тобто через рік і два місяці. Вода з'явилася в місті в червні 2022 року, але вона технічна і її пити не можна", - зазначив хлопець.

Донецьк, хоча перебуває під російською окупацією вже 11 років, також не побачив обіцяного процвітання. Як розповіла одна з мешканок, вулицями через антисанітарію бродять зграї щурів і собак, а воду тут подають за графіком, який до того ж постійно змінюється.

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