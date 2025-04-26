Через збій кияни не можуть розрахуватися у метро, а українці скаржаться на складнощі з розрахунком карткою у магазинах.

В Україні стався масштабний збій в роботі банківських терміналів та інших сервісів, зокрема державних.

Як повідомляє УНІАН, збій торкнувся роботи "Дії". При використанні застосунку зазначається, що сталася помилка.

Крім того, не працює застосунок "Нової пошти". Під час використання некоректно відображаються дані про відправлення, а запити щодо маршруту посилок не опрацьовуються. Не працює опція оплати послуг.

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У компанії заявили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - йдеться у заяві.

У всіх регіонах України спостерігаються збої в роботі платіжних терміналів - неможливо поповнити картку, не працюють платіжні системи.

Київська міська державна адміністрація заявила про технічний збій в роботі "Ощадбанку". Відтак, тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Поки сплатити за проїзд можна:

транспорною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Оновлено о 9:29. Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що українцям сьогодні варто прихопити з собою паперові документи.

"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", - зазначив він.

Оновлено о 9:34. У "Дії" заявили, що збій в роботі застосунку стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою", - зазначили у компанії.

Оновлено о 9:58. Співзасновник monobank Олег Гороховський за явив, що масштабний збій не торкнувся банку.

"Тримаємо кулаки за колег і готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу. Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів", - зазначив Гороховський.

Збої в роботі українських сервісів - останні новини

Нагадаємо, що 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки. Тоді не працював продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги.

На наступний день компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.

1 квітня "Укрзалізниця" відновила інтеграцію з сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Крім того, повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

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