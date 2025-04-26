В Україні не працюють платіжні термінали і онлайн-сервіси / фото УНІАН

В Україні стався масштабний збій в роботі банківських терміналів та інших сервісів, зокрема державних.

Як повідомляє УНІАН, збій торкнувся роботи "Дії". При використанні застосунку зазначається, що сталася помилка.

Збій в "Дії" / скриншот

Крім того, не працює застосунок "Нової пошти". Під час використання некоректно відображаються дані про відправлення, а запити щодо маршруту посилок не опрацьовуються. Не працює опція оплати послуг.

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Збій в "Новій пошті" / скриншот

У компанії заявили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - йдеться у заяві.

У всіх регіонах України спостерігаються збої в роботі платіжних терміналів - неможливо поповнити картку, не працюють платіжні системи.

Київська міська державна адміністрація заявила про технічний збій в роботі "Ощадбанку". Відтак, тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Поки сплатити за проїзд можна:

  • транспорною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

Оновлено о 9:29. Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що українцям сьогодні варто прихопити з собою паперові документи.

"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", - зазначив він.

Оновлено о 9:34. У "Дії" заявили, що збій в роботі застосунку стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою", - зазначили у компанії.

Оновлено о 9:58. Співзасновник monobank Олег Гороховський за явив, що масштабний збій не торкнувся банку.

"Тримаємо кулаки за колег і готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу. Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів", - зазначив Гороховський.  

Збої в роботі українських сервісів - останні новини

Нагадаємо, що 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки. Тоді не працював продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги.

На наступний день компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах. 

1 квітня "Укрзалізниця" відновила інтеграцію з сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Крім того, повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

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