Повернення квитків наразі здійснюється через електронну пошту перевізника.

"Укрзалізниця" запровадила обмеження на продаж квитків у залізничних касах на тлі масштабної кібератаки. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Телеграм.

"Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. Отже, наші каси, вокзали та поїзні бригади проходять пікові вечірні години в максимальній готовності. Продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня. Це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю", – йшлося у повідомленні про ситуацію станом на 19:30.

Водночас для того, щоб повернути квиток на поїзди в поточну добу, за годину до відправлення рейсу необхідно надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Перевізник обробить заявку протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Відео дня

Кібератака на "Укрзалізницю"

Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки, відновленням займаються вже другу добу. Станом на 24 березня онлайн-купівля квитків була недоступною.

Перевізник наголошував, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі.

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